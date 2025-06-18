Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı'na Veda Ziyareti Yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görev süresini tamamlayan Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Memiş'in Kayseri'nin Talas ilçesine tayininin çıkması dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, ilçe protokolü arasındaki uyumlu çalışma ve iş birliğine vurgu yapıldı. Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye'de görev yaptığı süre boyunca gösterilen destek ve misafirperverlik için Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya'ya teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR