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Kaymakam Emrah Aslan, Taşoluk Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Emrah Aslan, Taşoluk Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Taşoluk Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık hizmetlerini denetledi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aslan, sağlık hizmetlerini toplumun temel ihtiyaçları arasında vurguladı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Taşoluk Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında vatandaşlar tarafından sevilen, mesleğini özveriyle ve aşkla icra eden Dr. Erhan Baş ve Ebe Sultan Özkan Sucu'ya teşekkür edildi. Kaymakam Aslan, sağlık hizmetlerinin toplumun temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve sağlığı bizler için her şeyden önemli. Aile sağlığı merkezlerimiz, bireylerin ilk başvuru noktası olması açısından büyük önem taşıyor. Görevlerini özveriyle yürüten tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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