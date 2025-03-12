Kaymakam Çelik, 65 Yaş Üstü Ailelerle İftarda Buluştu
Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 65 yaş üstü ailelerle iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 65 yaş üstü ailelerle iftarda bir araya geldi.
İftar programına katılan ailelere teşekkür eden Kaymakam Çelik," Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde nice Ramazanlar nasip etsin inşallah. Yemeğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel