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Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

Yerel Haberler

Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, köy ziyaretlerinde istek ve talepleri dinlendiklerini kaydederek, aynı zamanda eksiklikleri de yerinde gördüklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, köy ziyaretlerinde istek ve talepleri dinlendiklerini kaydederek, aynı zamanda eksiklikleri de yerinde gördüklerini ifade etti.

Kaymakam Bolat, Ethem Kelekçi, Yukarı Gökçe Yayla mahalleleri ve Kemerkaya Köyü Muhtarlıklarını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Kaymakam Bolat'a ziyaretlerinde ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş eşlik etti. Ziyaretlerde Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek eksiklikleri yerinde gördü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT Karahisar Kemerkaya Gökçe Yerel Haberler

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