Kartal Belediyesi'nden Alpay İsmail Özkan'ın İstismar Sergisi

Kartal Belediyesi, 2024'e de kültür sanat etkinlikleri ile dolu bir takvimle başladı. Bu kapsamda 15-21 Ocak günleri arasında ressam Alpay İsmail Özkan'ın "İstismar" isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Belediyenin fuaye alanında kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, sanatçının soyut, sürrealist ve fantastik eserleri yer alıyor.

Alpay İsmail Özkan'ın hazırladığı ve sanatçının hayatın her alanında yer alan "İstismar"ı konu edindiği resim sergisi, çok sayıda sanatseverin eşliğinde açıldı.

Farklı birçok konunun tablolara yansıdığı sergide, sanatçı Alpay İsmail Özkan'a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaketi, Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan ve Mustafa Ağdaş takdim etti. Sergi salonunu sanatçı ile birlikte gezen Tozkoparan ve Ağdaş, eserleri inceleyerek, İsmail Özkan'dan bilgi aldı.

Duygu yüklü kompozisyonları ve renk patlamalarıyla oluşturulan eserler, izleyicilere kendine özgü bir hikaye anlatıyor.

15-21 Ocak günleri arasında açık kalacak sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri bekliyor.