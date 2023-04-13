Karadeniz Ereğli Standı, Emıtt'te İlgi Görüyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT 2023'te açtığı stant ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 12-15 Nisan günleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 2023'e katıldı. Fuarda, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttığı ve yöresel ürünlerini sergilediği stant ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz, fuarın ilk gününde standın ziyaretçileriyle ilgilenerek fındık ve Osmanlı Çileği reçeli takdim etti, kenti tanıtan broşürler verdi. Özel Kalem Müdürü Deniz, İstanbul'da bulunan Ereğli ve Zonguldaklıları, cumartesi gününe kadar 7. Salon 7411 no'lu Kdz. Ereğli standına davet etti.