Karabük Üniversitesi'nde Hocalı Katliamı Anma Programı Düzenlendi

Karabük Üniversitesinde düzenlenen anma programında Hocalı Katliamında acıları bir kez daha paylaşıldı.

Karabük Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu Kulübü ve Karabük Azerbaycanlılar Derneği tarafından 15 Temmuz Konferans Salonu'nda Hocalı Katliamı'nın 32. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycanlı Doktorant Zülfikar Nebiyev, 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği soykırımı hatırlatarak, katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı. O dönemde yaşanan acıları ve Azerbaycan halkının hala hissettiği derin yaraları katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonrası KBÜ Medya'ya konuşan Zülfikar Nebiyev, "Hocalı Katliamı, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak acısıdır. Bizim hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da bu katliamı unutturmamamız gerekiyor. Karabük Üniversitesindeki gençlerin de bu bilince sahip olması önemli. Bunun için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır" dedi.

Program, Yusuf Mirzayev'in okuduğu duygu yüklü Azerbaycan şiiriyle sona erdi. - KARABÜK