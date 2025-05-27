Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Karabük'te düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı. Vali Mustafa Yavuz, bu topraklara özgü tatların geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Karabük Lezzet Şenlikleri" programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yöresel lezzetlerin kültürün bir parçası olduğunu belirterek, bu topraklara ait tatların keşfedilmesi ve doğru tariflerle geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Yavuz, "Anadolu'ya, bu coğrafyaya ait lezzetleri keşfetmeli, doğru reçetelerle hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmalıyız. Bu toprakların değerlerini dünya ile paylaşmalıyız," dedi.

Etkinlikte halk oyunları gösterisi de büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından stantları gezen Vali Yavuz, vatandaşlara yöresel ürünlerden ikram etti.

Program kapsamında Karabük'ün yerel mutfağına ait doğal ve geleneksel ürünler sergilendi. Katılımcılar, bölgeye özgü lezzetleri tatma fırsatı buldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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