Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Ercan Özkan, beraberindeki rütbeli personelini kabul etti.

Ziyarette; İl Jandarma Komutanı Gökcek, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında Vali Mustafa Yavuz'a bilgi verdi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayarak, "Kuruluşundan bugüne vatan sevgisiyle görev yapan Jandarma Teşkilatımız; halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve kamu düzenini korumak adına gece gündüz demeden çalışmaktadır. Gücünü milletimizin sevgisi ve güveninden alan jandarmamız, görevini üstün bir sorumluluk anlayışıyla başarıyla yerine getirmektedir. Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz vatanımızın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm jandarma personelimize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. - KARABÜK