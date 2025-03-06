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Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sapanca'da görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Yaşar Sevim, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru, törenle memleketine uğurlandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna görevli polis memuru Yaşar Sevim (52), dün görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık neticesinde hastaneye kaldırıldı. Sevim, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevim için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Düzenlenen törenin ardından polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon Akçaabat'a gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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