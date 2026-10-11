Kahta'da 160 kişi sağlıklı yaşam için 4 kilometre doğa yürüyüşü yaptı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sağlıklı hayatı teşvik etmek ve öğrencilerin doğayla bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne yaklaşık 160 kişi katıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" çerçevesinde Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi. Programa Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli'nin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, belirlenen güzergahta 4 kilometre yürüyerek spor yapma ve doğayla vakit geçirme fırsatı buldu.

Etkinliğin öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişim ile dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, sportif ve sosyal faaliyetlerin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tür etkinlikleri yıl boyunca yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin ortak faaliyetlerde buluşmasının önemini vurgulayan Tosun, bağımlılıkla mücadelede sportif ve sosyal etkinliklerin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Öğrencilerin spor, sanat ve kültürel faaliyetler aracılığıyla ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini önemsediklerini kaydeden Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklerin okullarda artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak, sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda sportif faaliyetler ve doğa etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

Yaklaşık 160 kişinin katıldığı yürüyüş, canlı müzik eşliğinde verilen kahvaltının ardından sona erdi. Öğretmenler ve öğrenciler, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirerek etkinliği tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı