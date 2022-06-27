Kadirlili Pastaneci Ahmet Serin'den Şeker Zammına Tepki: "Artık İnsanların Ağzının Tadı Kaçtı"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniyeli esnaf, şekere yapılan zamma tepki gösterdi. 4 yıldır pastane işleten Ahmet Serin, "Artık dükkanı kapatma noktasına geldik. Tatlılara zam yapsak milletin alım gücü kalmadı. Artık insanların ağzının tadı kaçtı" dedi.

Türk Şeker'in daha önce yapılan zamla iki katına çıkan şekere Tarım Kredi ve bazı marketler için yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 oranında zam yapması, tatlıcı ve pastane esnafını zora soktu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıldır pastane işleten Ahmet Serin, gelen zamma şu sözlerle tepki gösterdi:

"ARTIK DÜKKANI KAPATMA NOKTASINA GELDİK"

"Ham maddeye, şekere, yağa, elektriğe her şeye zam geldi artık. Bu işin işinden çıkamaz olduk. Artık dükkanı kapatma noktasına geldik. Eve ekmek götüremez olduk. Bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz yoksa içinden çıkamıyoruz. Bunu devletimizin duymasını istiyorum. Yoksa halimiz kalmadı yani alım gücümüz. Böyle olmuyor yoksa. Niye şekere zam geliyor? Biz zam yapamıyoruz. Burada tatlılara zam yapsak, milletin alım gücü yok.

"1100 LİRAYDI YENİ ZAMLA 1700 MÜ 2 BİN Mİ OLUR ARTIK"

Ondan dolayı yani bekliyoruz şu an. Devletimizden indirim bekliyoruz, yoksa eve ekmek götüremeyeceğiz artık. Şekerin çuvalı 240 liraydı şu an 1100 lira. Yine zam geldi 1700 mü olur 2 bin mi olur artık. Tatlılara zam yapsak milletin alım gücü kalmadı. Artık insanların ağzının tadı kaçtı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pastane içi detaylar

Ahmet Serin

ANKA / Yerel