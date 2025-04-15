Kadıköy Moda Sahili'nde Deniz Yüzeyi Denizanalarıyla Doldu

Kadıköy Moda Sahili'nde deniz yüzeyi denizanalarıyla kaplandı. Özellikle kayalıklara yakın bölgelerde yoğun şekilde görülen denizanaları dron ile görüntülendi.

Kadıköy Moda Sahili'nde deniz yüzeyini çok sayıda denizanasının kapladığı görüldü. Kayalıklara yakın noktada toplu halde bulunan denizanaları, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Kıyıda oluşan denizanası yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

"Lodos olduğunda daha çok görüyoruz"

İlçe sakinlerinden Doğan Keskin, "Buralar 1960'lı yıllarda plajdı. Biz çocukluğumuzda gelir buralarda yüzerdik. Kanaatimce, İstanbul nüfusu arttıkça, önlem alınmadıkça kanalizasyon sistemlerinin de düzgün olmaması nedeniyle bu hale geldi. Fabrika ve evsel pislikler Marmara denizine boşaltıldı ve bugün denizanaları kıyıya vuruyor. Denizanalarının çoğu ölü vaziyette. Daha yoğun olduğu dönemler de oluyor. Lodos olduğunda daha çok görüyoruz" dedi. - İSTANBUL