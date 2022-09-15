Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir yerel haberi... Bergama'da Alaturka Akşamlar konseri

Yerel Haberler

İzmir yerel haberi... Bergama'da Alaturka Akşamlar konseri

İzmir gelişmesine göre Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında TRT Müzik Alaturka Akşamlar canlı yayınında Mine Geçili, İsmail Özkan ve konuk sanatçı Emel Taşçıoğlu'nun billur sesiyle kadim şehir Bergama'da unutulmaz bir konser akşamı yaşandı.

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında TRT Müzik Alaturka Akşamlar canlı yayınında Mine Geçili, İsmail Özkan ve konuk sanatçı Emel Taşçıoğlu'nun billur sesiyle kadim şehir Bergama'da unutulmaz bir konser akşamı yaşandı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve TRT Müzik kanalından canlı olarak yayınlanan program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği'nin hepsi bir birinden seçkin eserlerini seslendiren sanatçılar Emel Taşçıoğlu, Mine Geçili ve İsmail Özkan her bir eseri vatandaşlarla birlikte söyledi. Konser sonunda sanatçılara Parşömen'den yapılan plaket sunan Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Tüm hemşehrilerimize yoğun ve coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağımız nice 14 Eylül'ler de buluşmayı diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Özkan Bergama Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title