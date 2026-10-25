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İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine yapılan operasyonda 33 tabanca ele geçirildi

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İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine yapılan operasyonda 33 tabanca ele geçirildi
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İzmir Kemalpaşa'daki organize sanayi bölgesinde silah imalatı yapılan iş yerine düzenlenen polis operasyonunda 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 1790 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 optik nişangah ve döküm kalıbı da bulundu.

(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde, silah imalatı yapılan iş yerine polis tarafından düzenlenen operasyonda 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 1790 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir imalathaneyi mercek altına aldı.

İmalathaneye polis tarafından düzenlenen operasyonda, 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, 1790 tabanca fişeği, 7 kırmızı noktalı optik nişangah ve tabanca gövdesi üretiminde kullanılan döküm kalıbı ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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