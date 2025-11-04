Haberler

İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 200 milyon liralık mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Saraçlar" suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kamu görevlisi 21 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 200 milyon liralık mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Saraçlar" suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlarda 2'si kamu personeli olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 gram esrar, 3 çek, 1 milyon lira değerinde senet, 98 zanax hap ve 34 kurusıkı fişek ele geçirildi.

MASAK verilerine göre şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira tutarında para hareketi belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulası için işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
