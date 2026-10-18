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İzmir Barosu'nda yeni başkanı belirleyecek seçimde 4 aday yarışıyor

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İzmir Barosu'nda yeni başkanı belirleyecek seçimde 4 aday yarışıyor
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İzmir Barosu'nun 2026 Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetim organlarını belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi sürüyor. 14 bin 670 avukatın kayıtlı olduğu baroda başkanlık için 4 aday yarışıyor, oy verme 17.00'de sona erecek.

(İZMİR) - İzmir Barosu'nun yeni dönem başkanı ve yönetim organlarının belirleneceği seçimlerde sandık heyecanı yaşanıyor. 14 bin 670 avukatın kayıtlı olduğu baroda başkanlık için 4 aday yarışıyor.

İzmir Barosu'nun 2026 Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde yeni dönem başkanı ve yönetim organlarının belirleneceği seçimler, Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel Kurul'da saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi için avukatlar sandık başına gidiyor. Seçimlerde 14 bin 670 kayıtlı avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.

BAŞKANLIK İÇİN 4 ADAY YARIŞIYOR

İzmir Barosu başkanlığı için İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Volkan Gültekin, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Serhat Sökmen ile bağımsız aday Tacettin Çolak yarışıyor. Avukatlar, yeni dönem baro başkanını ve yönetim organlarını belirlemek üzere oylarını kullanıyor.

Seçimlerde baro başkanının yanı sıra 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyesi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu'nda İzmir Barosu'nu temsil edecek 5 asil ve 5 yedek delege belirlenecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'DE SONA ERECEK

Oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla İzmir Barosu'nun yeni dönem başkanı ve yönetim organları belli olacak.

Kaynak: ANKA
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