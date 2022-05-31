İstanbul-İzmit Kardeşliği Ortak Projelerle ve Dayanışmayla Devam Ediyor - Haberler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin yöneticileri ile İzmit'te bir araya gelerek iki belediye arasında yapılabilecek iş birlikleri ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketlerin yöneticilerini İzmit'te ağırladı. Ramada Otel'de yapılan toplantıda Başkan Hürriyet, İzmit'e kültür, sanat, spor ve kentsel düzenleme gibi birçok konuda değer katacak projelerle ilgili İBB heyeti ile fikir alışverişinde bulundu.

"İSTANBUL VE İZMİT KARDEŞLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜZEL PROJELERİN İZMİT'E KATKISI OLUYOR"

Toplantı öncesi konuşan Hürriyet, "Daha önceki iş birliklerimize dayalı olarak yaptığımız toplantılar çok verimli olmuştu. İstanbul ve İzmit kardeşliği çerçevesinde ortaya çıkan güzel projelerin İzmit'e katkısı oluyor. Buradaki varlığınız bizler için çok kıymetli. İnşallah bu toplantıdan da İzmitli vatandaşlarımızın hayrına olacak yeni işbirlikleri yeni projeler ortaya çıkacak. Bu anlamda gerek sizlere gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN GENİŞ KATILIM

Toplantıda İzmit Belediyesi adına, Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Emirşah Torun, Cem Güler ve Yaşar Kardaş, Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Cömert, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Bilgi İşlem Müdürü İsmet Kunttaş, İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün, Veteriner İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile müdürlük personelleri yer aldı.

İBB ŞİRKETLERİ HAZIR BULUNDU

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ise, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdür Yardımcısı İrem Bülbül Nardereli, İBB Çevre Koruma Müdürü Erdinç Algül, İBB Atık Yönetimi Müdür Yardımcısı Halide Yeşilkaya, İBB Atık Yönetimi Avrupa Yakası Kent Temizlik Şefi Barış Önder, İstaç A.Ş.-Proje ve İş Geliştirme Müdürü Mevlüt Fatih Peker, İstaç A.Ş. Çevre Mühendisi Yelda Küçük, İsbak A.Ş. Satış Şefi Yakup Çakmak, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Kültür A.Ş. Sanat Yönetmeni Özgür Genç, Kültür A.Ş. Sanat Yönetmeni Melike İyikaya, Kültür A.Ş. Kültürel Etkinlik Müdür Vekili Seher Büyükyılmaz, Bimtaş A.Ş. Mimari Tasarım Şefi Özgür Ceylan, İmar A.Ş. Proje Geliştirme Müdürü Serdar Ayhan, Belbim A.Ş. Pazarlama Müdürü Burak Yıldırım, Belbim A.Ş. Satış ve İş Geliştirme Uzmanı Meltem Ferikoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı/Proje Uzmanı Sevda Birankar, Marmara Bölgesi İşbirlikleri Proje Yöneticisi Merve Nur Aksu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, Enerji A.Ş. Proje Yöneticisi Emin Kesler ile Enerji A.Ş. Ticaret Müdürü Şahin Aydın katıldı.

ANKA / Yerel