İstanbul'daki Kaza Sonrası Amerika'ya Kaçan Timur Cihantimur'un Yargılama Süreci Devam Ediyor

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Amerika'daki yargılama süreci devam ederken, baba Özer Aci, 3. mahkemenin görüldüğünü belirterek, "Eşim ve gelinim ABD mahkemesine usulen mektup yazdı ve suçluların iadesini talep etti. Acılı olduklarını, adaletten kaçılamayacağını, iade edilmelerini gerektiğini bu konuda da yardım istediklerini acılı bir anne ve acılı bir eş olarak dile getirdiler. Mektuplar mahkemeye mail ve sosyal medya üzerinden ulaştı. Bir geri dönüş olmadı fakat iade edilmelerini dört gözle bekliyorum" dedi.

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verildi. Amerika'daki yargılama sürecini değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, eşi ve gelininin ABD'deki savcılık makamına verilmek üzere mektup yazdığını ve mektupların yerine ulaştığını söyledi. Baba Aci, kendilerine bir geri dönüş olmadığını fakat iade edilmelerini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

"Biz Türkiye'ye iadelerini bekliyorduk"

Eylem Tok'un ve oğlunun Türkiye iade edilmelerini beklediğini söyleyen Baba Özer Aci, "Eylem Tok ve oğlunun 3. mahkemesi görüldü. Biz açıkça iade kararının çıkacağını bekliyorduk. Neden bilmiyorum ama hakim bir hafta daha tutulmalarına karar verdi. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Büyük ihtimalle Türkiye'ye iade edileceklerine inanıyorum. Fakat bu saatten sonra iade edilirler orada yargılanırlar çok bir önemi yok. Yargılansınlar ve cezalarını çeksinler. Türk Adaleti ya da ABD Adaleti benim için çok fark etmiyor. Burada olmaları daha iyi olur. En azından burada 2 acılı anneyi görür. Sadece kendisinin anne olduğunu sanıyor. Anne olarak bir tarafı yok etmemesi lazım. Ben değil biz diye düşünseydi benim çocuğum şu an yaşıyor olacaktı. Adaletten kaçacaklarını sandılar ama ilahi adalet bir yerde tecelli ediyor. ABD gibi bir yerde 4 aydır hapisteler. Davamıza sahip çıkmaya ve mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mektuplarımız ABD Savcılığına ulaştı"

Eşi ve gelininin ABD'deki savcılık makamına verilmek üzere mektup yazdığını ve mektupların yerine ulaştığını söyleyen Aci, "Usulen birer mektup yazdılar ve acılı olduklarını, adaletten kaçılamayacağını, iade edilmelerini gerektiğini bu konuda da yardım istediklerini acılı bir anne ve acılı bir eş olarak dile getirdiler. Mektuplar mahkemeye mail ve sosyal medya üzerinden ulaştı. Bir geri dönüş olmadı fakat iade edilmelerini dört gözle bekliyorum. Bu görülen mahkemeler suçluların iadesine yönelik bir mahkeme biz müdahale edemiyoruz. Fakat hakimin orada doğru bir karar vereceğinden ben eminim. Verilecek karara da saygı duyuyorum. Orada veya burada yargılanacaklar ben bunu biliyorum. Orada bulunan dostlarımızdan öğrendiğimize göre dosyaya bakanlar konuya çok hakim. Dostlarımız akşam yine mahkemedeydi. Çıktıktan sonra hemen irtibat sağladık. Bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

"İlk kelimesi anne araba pert oldu"

Mahkeme sürecini takip eden Türklerin Eylem Tok ve oğlunun suçlu olduğunu bildiklerini söyleyen baba Aci, "Burada bir değil birkaç suç var. Kaza olabilir bu konuda hiçbir şey demiyorum. Oğlumuzun vadesi oraya kadarmış. Kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlığa aykırı. Bu insan kendi evladı gibi bizim evladımızı da insan görseydi. Benim oğlum belki şu an yaşıyor olacaktı. 112'yi arasaydı belki şu an yaşıyor olacaktı. O çocuk şoförünü arayacağına, S.O.S kayıtlarına gelen çağrılara cevap vermek yerine 20 dakika bekleyip annesini arıyor. Benim çocuğum orada 30 dakika ambulans gelmeden bekliyor. Yeri gelmişken ambulans nasıl geliyor o konuya da açıklık getirelim. Ankara'daki 112 İstanbul'daki 112 merkezini arıyor. 'bir kaza var ses kayıtlarında ölü var deniyor size koordinat atayım siz hareket edin' diyor. Orada bulunanlar 112'yi sadece meşgul etmek için arıyorlar. Çocuk önce A. abisini arıyor. Bela okuyup kapatıyor. Annesini arıyor ve ilk kelimesi 'Anne araba pert oldu' oluyor. Bunlar benim oğlumu, 5 yaralıyı o halde bırakarak yurt dışına kaçtılar. Yaralıların telefonlarını aldılar. O aldı, bu aldı derken telefon Eylem Tok'un arabasından çıktı. Hala bir telefon kayıp. Belki hala yanında, belki bir yere attı, belki bir yere sakladı. Sonuçta 4 aydır hapisteler. 4 yıldır da kalabilirler 14 yılda cezaları neyse çekecekler. Bu uzun bir sürecin başlangıcı" diye konuştu. - İSTANBUL