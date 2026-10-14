İstanbul'da sağanak etkisini artırdı, yağmur bulutları Boğaz'dan havadan görüntülendi

İstanbul'da sağanak etkisini artırdı, yağmur bulutları Boğaz'dan havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde aralıklarla süren sağanak birçok ilçede etkili olurken, yağmur yüklü bulutların Boğaz'dan kente girişi havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yağmur bulutlarının boğazdan girişi havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün gece başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, yağmur bulutlarının Boğaz'dan kente girişi saniye saniye görüntülendi. Yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutlar, gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden oldu. Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı