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İstanbul'da Kar Yağışı Tarihi Simgeleri Beyaza Bürüdü

İstanbul'da Kar Yağışı Tarihi Simgeleri Beyaza Bürüdü
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehrin tarihi yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntüler, Galata Kulesi, Yeni Camii ve Topkapı Sarayı'nın kartpostallık görüntülerini gözler önüne serdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehrin önemli yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu. Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi, karla kaplanan çevresiyle büyüleyici bir görüntüye kavuşurken, Fatih Eminönü'ndeki tarihi yapılar arasında Yeni Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ile Topkapı Sarayı da karlar altında kartpostallık görüntüler sundu. Havadan çekilen görüntüler, İstanbul'un tarihi dokusunun karla birleşen güzelliğini gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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