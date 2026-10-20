İscehisar'da gıda işletmeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıda ürünlerinin muhafaza ve satış şartları ile mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı