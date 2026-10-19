İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de mayına çarpan tankerde yangın çıktığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurarak, "Meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nın güneyinden izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, "Mayına çarpan tankerde meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" denildi.

" Hürmüz Boğazı'nda seyir kurallarını hiçe saydı"

Kazaya karışan tankerin yolculuğunun başından itibaren "tüm konumlandırma ve navigasyon sistemlerini kapattığı" ve " Hürmüz Boğazı'nda seyir kurallarını hiçe saydığı" vurgulanarak, "Gemi boğazın yetkisiz güney rotasından geçmeye çalışmış, bu da kazaya yol açmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO'nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçmeyi planlayan gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert ve kararlı tedbirlerle karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı