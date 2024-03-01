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İMO Bursa Şubesi'nden yapısal sorunlar semineri

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar' konulu seminere yoğun katılım oldu. Seminerde, Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, depremlerden gerçek örneklerle yapısal sorunları anlattı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından "Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar" konulu seminer düzenlendi. Deprem gerçeğinin yeniden gündemde olduğu bugünlerde düzenlenen seminere katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi'nde 11 Şubat tarihinde gerçekleşen seçimlerin ardından göreve gelen 19. Dönem Yönetim Kurulu yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptı. İMO Bursa Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem seminere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri etkinliklerde bu ilginin artarak devam etmesini dilediklerini belirtti.

Seminerin konuşmacısı olan Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, akademik bilgiler ve saha tecrübeleri ışığında edinmiş olduğu bilgileri slayt ve video sunumu eşliğinde inşaat mühendisleri ile paylaştı. Bugüne kadar yaşanmış olan depremlerden gerçek örneklerle, yıkılan ve hasar alan binalarda yapısal sorunlar konusunu detaylı olarak anlatan Şentürk, sunumunun sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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