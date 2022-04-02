İlk iftar için pazar tezgâhlarında hazırlıklar başladı

Ramazan ayının ilk iftarı için pazar yerlerine alışveriş yapmaya gelen vatandaşların sebze ve meyve tezgahlarının etrafında yaptıkları kalabalıklar pazarcıları memnun etti.

Tüm Müslüman aleminin 11 aydır beklediği 2022 yılının Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar yılın ilk iftar yemeği için pazar yerlerinde alışverişe başladı. Sabah saatlerinden itibaren Eskişehirlilerin uğrak yeri haline gelen Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı, esnafı da memnun etti. Ramazan'ın ilk günü için meyve ve sebze almaya çıkan Gürcan Koç, "Bu ay, güzel geçsin inşallah ve kardeşliğin simgesi olsun. Devletimiz için de milletimiz için de hayırlara vesile olsun" diyerek temennilerde bulundu.

Sahurda daha çok çorba ve hafif sebze yemekleri tercih ediyoruz

Meyve ve sebze ihtiyaçlarını gidermek için pazar yerine geldiklerini ileten Koç, sahurda daha çok çorba ve hafif sebze yemeklerini tercih ettiklerini dile getirdi. Patlıcan, bakla, patates aldıklarını söyleyen Koç, "Fasulyenin çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Meyve olarak da portakal, elma ve muz gıdaları alacağım"

Ramazan'ın ilk günü sabah saatlerinde pazara geldiğini aktaran Erdal Görgeç, iftarlık için salata malzemesi, meyve ve her hafta yapılan alışveriş ürünlerinden bahsetti. Patates, soğan, domates ve biber satın aldığını belirten Görgeç, "Meyve olarak da portakal, elma ve muz gıdaları alacağım" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar, marketlere nazaran pazar yerlerine gelen taze gıdalara rağbet ediyor"

"Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun" diyen pazar esnafı Enez Yıldırım, "Bugün buraya gelen insanların en çok tercih ettiği şey, sahurda kullanacakları peynir, zeytin, biber ve yumurta şeklinde kahvaltılık malzemelerdir. İftar içinse şimdilik patlıcan, kabak, ıspanak, kereviz gibi sebze ürünleri satıyoruz. Vatandaşlar, marketlere nazaran pazar yerlerine gelen taze gıdalara rağbet ediyor" diye ifade etti.

İnsanlar, Ramazan ayında balığı da gönül rahatlığıyla tüketebilirler

Ramazan'da balık satışlarının düştüğünü fakat balığın bu ay için yararlı ve hafif bir gıda olduğunu söyleyen Eskişehirli balıkçı Razaman Karatay, insanların balığı gönül rahatlığıyla tüketebileceğini dile getirerek, konuyla ilgili olarak şunları da ekledi:

"İnsanlar; alabalık, çupra ve levreği fırına sürebilirken aynı zamanda istavrit ve hamsiyi de az yağlı bir şekilde tavada kızartabilirler. Vatandaşlar, balıketinin insan vücudunu ekstradan susattığını sanıyor fakat kırmızı et de yesen, tavuk da yesen susayabiliyorsun. Bugün burada balığa nazaran sebze ağırlıklı satışlar oluyor." - ESKİŞEHİR