Iğdır Valisi Ercan Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hizmet modellerinden yararlanan çocukları ziyaret etti

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinden yararlanan çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinden yararlanan çocukları unutmadı. Vali Turan, eşi Nilüfer Baykal Turan ile birlikte çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Turan, çocuklar ile sohbet ederek yetkililerden çocuklar ile ilgili bilgi aldı. - IĞDIR