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Iğdır'da gıda denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor. Denetime çıkan ekipler, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Yapılan açıklamada denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır'da gıda denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım, Iğdır, Yerel, Haberler

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