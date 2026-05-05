Iğdır'da Arı Saldırısından Sonra Ölen Koyun Sayısı 816 Olarak Tespit Edildi

Iğdır'da arı saldırısından kaçarken düştükleri kanalda ezilerek ölen koyun sayısı 816 olarak belirlendi.

Yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasında yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğramış, canlarının yanmasıyla paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başlamıştı.

Kontrolden çıkan sürünün bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka bir boş kanala düşerek burada birbirini ezmesi sonucu ölen hayvan sayısı 816 olarak tespit edildi.

Olay sırasında arı sokması sonucu 5 kişi de yaralanmıştı.

Ölen hayvanların İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince gömüleceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
