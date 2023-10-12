Hükümlü ve tutuklulara ruh sağlığı anlatıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle hükümlü ve tutuklulara yönelik '10 Ekim Dünya Sağlık Günü' çerçevesinde 'Ruh Sağlığının Korunması' konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle hükümlü ve tutuklulara yönelik '10 Ekim Dünya Sağlık Günü' çerçevesinde 'Ruh Sağlığının Korunması' konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Küçük Öztürk, ruh sağlığının önemi, ruh sağlığının insan yaşamı üzerindeki etkileri ve ruh sağlığını korumada etkili olan yöntemler hakkında hükümlü ve tutukluları bilgilendirdi.

Konferans, Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Küçük Öztürk'ün konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi. - NEVŞEHİR