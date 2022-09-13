Hayali olan 100 kiloluk orkinosu Ege'de yakaladı

Gönen'de optik işletmesi olan ve boş zamanlarında hobi olarak olta balıkçılığı yapan İsmail Onaran Ege denizinde 100 kiloluk dev orkinos yakaladı.

Gönen'de optik işletmesi olan ve boş zamanlarında hobi olarak olta balıkçılığı yapan İsmail Onaran Ege denizinde 100 kiloluk dev orkinos yakaladı.

Oltaya gelen dev orkinos balığını teknesine çekmek için saatlerce uğraşan balıkçı İsmail Onaran, uzun uğraşılar sonrası teknesine aldığı dev orkinos balığını vakit kaybetmeden memleketi Gönen'e getirdi. Gönen'de vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan amatör balıkçı Onaran tebrikleri kabul etti.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Onaran, " balık tutma hobisi peşinde koşan herseklere İnşallah böyle büyük bir balık yakalamak nasip olsun dedi. - BALIKESİR