Hatay Valisi Masatlı: "Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken her türlü ilgi alakayı gösteriyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, "13 yıldır ülkemizdeki Suriyeli misafirlere her türlü ilgi alakayı göstererek misafir ettiysek bugün de Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken, uğurlarken aynı desteği, ilgiyi gösteriyoruz" dedi.

Yaklaşık 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Gümrük Kapısı'nın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar açıldığı duyurulmuştu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Akabinde açıklama yapan Vali Masatlı, "Öncelikli olarak Suriye'deki son gelişmelerden sonra 2013 yılından beri kapalı olan Yayladağ Kara Hudut Kapımız sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası vermiş olduğu müjde ile bugün itibarıyla açılmıştır. Tabi bu süreç 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onurlu, düzenli, güvenli bir geri dönüş için çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"Suriyeli misafirlerin rahatça geçmesi için bütün tedbirler alındı"

Vali Masatlı, 11 yıldır kapalı olan Yayladağ Kara Hudut Kapısı'nın Suriyeli misafirlerin geçişi için hazırlandığını belirterek, "Burada geçen sürede gerek buranın donanımı gerek sistemi bunları tamamen gözden geçirilmiştir. Buraya gelen Suriyeli misafirlerimizin de rahatça karşı tarafa geçmesi için insani olan bütün ihtiyaçlarıyla ilgili her tür tedbir alınmıştır. 13 yıldır ülkemizdeki Suriyeli misafirlere her türlü ilgi alakayı göstererek misafir ettiysek bugün de Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken, uğurlarken aynı desteği, ilgiyi gösteriyoruz. Misafirlerimizin kendi bölgelerinde savaştan ve çatışmadan uzak, güvenli, huzurlu mutlu bir şekilde yaşaması en büyük dileğimizdir" sözlerine yer verdi. - HATAY