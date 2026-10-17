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Hatay Reyhanlı'da havalandırma borusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki sosyal konutlarda havalandırma borusuna düşen yavru kedi, miyavlama sesleriyle fark edildi. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kediyi güvenli şekilde kurtardı.

Hatay'da apartmanın önünde bulunan havalandırma borusuna düşen yavru kedi, miyavlama sesleriyle fark edilerek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki sosyal konutlarda meydana geldi. Havalandırma borusuna düşen yavru kedinin miyavlama seslerinden mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda mahsur kaldığı yerden çıkarılan yavru kedi, güvenli şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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