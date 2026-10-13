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Hatay Reyhanlı'da çamura saplanan eşek, itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildi

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Hatay Reyhanlı'da çamura saplanan eşek, itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde yağış sonrası çamurla kaplanan tarım arazisinde çamura saplanan eşek, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı. Kurtarılan eşek sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çamura saplanan eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası çamurla kaplanan tarım arazisinde çamura saplanan eşeği fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda eşeği bulunduğu yerden sağ salim çıkardı.

Kurtarılan eşek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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