Hatay Reyhanlı'da 15 yıl sonra protez takılan kadın ilk adımlarını attı

Hatay'da 15 yıl önce pamuk fabrikasında çalışırken sağ bacağını çırçır makinesine kaptırarak kaybeden Emine Şirin, aldığı fizik tedavi ve protez desteğiyle 15 yıl sonra yeniden ayağa kalkarak ilk adımlarını attı. Deneme proteziyle ilk adımlarını atarak mutlu olan Şirin, yeniden yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Emine Şirin, 15 yıl önce pamuk fabrikasında çalıştığı esnada sağ bacağını çırçır makinesini kaptırdı. Pamuk fabrikasında yaşadığı iş kazası sonrası Şirin'ın sağ bacağı hastanede ampute edildi. Yaşadığı iş kazasıyla hayatı kararan Şirin, yıllardır tek bacağıyla hayata tutunmayı sürdürdü. 15 yıl sonra hayalleri yarıda kalan Şirin'e hayırseverler tarafından yardım eli uzatıldı. Yaklaşık 1 buçuk ay önce protez süreci başlayan Şirin'e deneme sürecindeki protez bacağı takıldı. 15 yıl sonra hayallerine kavuşan Şirin, taktığı protezle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşayarak ilk adımlarını atmanın çok güzel bir his olduğunu söyledi.

"Bugün çok mutluyum ve heyecanlıyım, ilk adımlarımı atmak çok güzel bir histi"

15 yıl önce çırçır makinesinde sağ bacağını kaptırdıktan sonra taktığı proteziyle ilk adımlarını atan Emine Şirin, yeniden ayağa kalkmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek "Fabrikada çalışıyordum. Çalıştığım esnada bacağım makineye kaptırarak kaybettim. Sonra hastanede bacağımı ampute edildi. O günden sonra yürüyemez oldum, 15 yıldır yürüyemiyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bacağıma protez yapılmasını istiyordum. Şuanda bacağıma protezi taktılar ve çok heyecanlıyım. Tekrardan ayakta durabilmek çok güzel bir duygu. Burada protezi yaptılar ve çalışma yaptık. Protezle küçük küçük adımlar atarak yürümeye başladım. Buraya geldikten sonra tekrardan yürüyeceğimi düşünüyordum. Bugün çok mutluyum ve heyecanlıyım. İlk adımlarımı atmak çok güzel bir histi" dedi.

"Bugün protezini taktık, şu anda da çok heyecanlı ve 15 yıl sonra ilk adımlarını attı"

Ortotist Prostetist Hüda Dalyan, Emine Şirin'in 15 yıl sonra ayağa kalkarak ilk adımlarını attığını belirterek, "Emine Hanım yaklaşık 1,5 ay önce bize başvurdu. Proteze ihtiyacı olduğunu ve 15 yıldır ayağa kalkmadığını belirtti. Biz de hemen kendisine destek olabileceğimizi söyledik. Kurumumuzda yaklaşık 1 ay boyunca fizik tedavi hizmeti aldı. Ardından güdüğü istediğimiz şekle gelince ölçülerini aldık ve protez yapım sürecine başladık. Bugün de kendisine deneme protezini taktık. Çok şükür, her şey istediğimiz gibi ilerledi ve kendisini hemen ayağa kaldırdık. Sabah geldiğinde çok heyecanlıydı. Ayağa kalkacağını tahmin etmiyordu. Deneme protezi deyince bunu bir prova gibi düşünmüştü ancak bugün protezini taktık. Şu anda da çok heyecanlı. 15 yıl sonra ilk adımlarını attı. Çok heyecanlıyız. Yavaş yavaş, küçük adımlarla başlayacağız. Fizik tedavi sürecinde de kendisine aynı şekilde yardımcı olacağız. İnşallah güzel bir yürüyüş sağlayacağız. Şimdi bu bir deneme protezi. Deneme sürecinde güdüğünde yeniden incelme ihtimali var. Bu nedenle yaklaşık iki hafta boyunca deneme protezini kullanacak. Ardından kendisinin istediği renkte, ister ten rengi ister farklı bir renkte, belki çiçekli bir protez yapacağız. Şimdilik kendisini yürümeye alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü 15 yıldır ayağa kalkmamıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı