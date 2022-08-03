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Hatay haberleri... Reyhanlı Doğalgaza Kavuşuyor

Hatay haberleri... Reyhanlı Doğalgaza Kavuşuyor

Hatay yerel haberine göre Hatay Reyhanlı’da 2021 yatırım programına eklenen doğalgaz döşeme çalışmalarında sona gelindi.

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Hatay Reyhanlı'da 2021 yatırım programına eklenen doğalgaz döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Hatay Reyhanlı'da 2021 yatırım programına eklenen doğalgaz döşeme çalışmalarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan bazı mahallelere doğalgaz verileceğinin açıklayan Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, tüm vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Hacıoğlu, "AKSA Doğalgaz AŞ'den aldığımız bilgilere göre yapımı tamamlanan Reyhanlı İlçemizin Yeşilova, Yeni Mahalle, Kurtuluş, Bahçelievler, ve Bayır Mahallelerine çelik, polietilen ve servis hatlarına test, kontrol ve devreye alma amacıyla doğalgaz verilmiştir. Bu işlemin ardından 15 gün içerisinde aksi bir durum yaşanmaması halinde doğalgaz abonesi almış vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek her türlü girişimlerde yer almaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Mehmet Hacıoğlu Hatay Yerel Haberler

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