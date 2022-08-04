Hatay haber! Reyhanlı Belediyesi Kent Ormanı İlk Meyvelerini Verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber! Reyhanlı Belediyesi Kent Ormanı İlk Meyvelerini Verdi

Hatay haber! Reyhanlı Belediyesi Kent Ormanı İlk Meyvelerini Verdi

Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe mevkiinde bulunan Kent Ormanı’nda bitkiler meyve vermeye başladı.

 - Güncelleme:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe mevkiinde bulunan Kent Ormanı'nda bitkiler meyve vermeye başladı.

Kent Ormanı'nı ziyaret eden Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu," Üçtepe mevkiinde yeni küçük sanayi sitesi yanına 50 dönüm alan içerisinde bulunan araziye yaklaşık 3 bin 500 ağaç çeşidi ile ormanlık mesire alanı oluşturduk. Ekilen ağaçların meyve vermeye başlamasının ardından, vatandaşlarımızın doğada oksijenin bol olduğu temiz havada spor, piknik ve diğer aktiviteleri yapabileceği doğasal bir mesire alanını oluşturmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Mehmet Hacıoğlu Üçtepe Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title