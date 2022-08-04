Hatay haber! Reyhanlı Belediyesi Kent Ormanı İlk Meyvelerini Verdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe mevkiinde bulunan Kent Ormanı'nda bitkiler meyve vermeye başladı.

Kent Ormanı'nı ziyaret eden Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu," Üçtepe mevkiinde yeni küçük sanayi sitesi yanına 50 dönüm alan içerisinde bulunan araziye yaklaşık 3 bin 500 ağaç çeşidi ile ormanlık mesire alanı oluşturduk. Ekilen ağaçların meyve vermeye başlamasının ardından, vatandaşlarımızın doğada oksijenin bol olduğu temiz havada spor, piknik ve diğer aktiviteleri yapabileceği doğasal bir mesire alanını oluşturmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.