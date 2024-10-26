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Hasta Hakları Günü'nde Bilgilendirme Faaliyetleri

Hasta Hakları Günü'nde Bilgilendirme Faaliyetleri
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Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi, Hasta Hakları Günü kapsamında hastalara bilgilendirici broşürler dağıtarak hakları konusunda farkındalık oluşturdu.

26 Ekim Hasta Hakları Günü çerçevesinde Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, hastaneye gelen ve tedavisi devam eden hastalara bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşın bilgilenmesini sağlandı.

Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara dağıtılan afişlerde; hizmetten genel olarak faydalanma; bilgilendirme ve bilgi isteme; sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yerine getirebilme; saygınlık görme ve rahatlık, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma, şikayet ve dava hakları hakkında bilgiler yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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