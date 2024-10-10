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Hasan Hüseyin Acıerik Gediz Orman İşletme Müdürü Oldu

Hasan Hüseyin Acıerik Gediz Orman İşletme Müdürü Oldu
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Hasan Hüseyin Acıerik, yeni görevine başladı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Acıerik'i ziyaret ederek başarılar diledi.

Gediz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Hasan Hüseyin Acıerik görevine başladı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Müdür yardımcısı görevini yürütmekte iken, Gediz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Hasan Hüseyin Acıerik yeni görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yeni göreve başlayan Gediz Orman İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Acıerik'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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