Handüzü Yaylası'nda Kartpostallık Sis Denizinin Keyfi
Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda oluşan sis denizi, büyüleyici manzaralar sunarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Handüzü Yaylası'nda sis denizi görenleri mest etti
RİZE - Handüzü Yaylası'nda sis denizi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Son zamanlarda kış turizmi ile birçok kez gündeme gelen Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ilkbaharın güzelliklerini de vermeye başladı. Şehir merkezini etkisi altına alarak yaşamı olumsuz etkileyen sis, denizden 1790 metre yükseklikte olan Handüzü Yaylası'nda kartpostallık görüntüler verdi. Oluşan sis denizi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Yerel