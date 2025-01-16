Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri

Hahambaşı Rav İsak Haleva İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hahambaşı Rav İsak Haleva İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Yahudi Toplumu'nun 23 yıllık lideri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın vefatı nedeniyle Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni yapıldı. Törene devlet yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Yahudi Toplumu'nun 23 yıldır liderliğini üstlenen Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın vefatı nedeniyle Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Türk Yahudi Toplumu'nun 23 yıldır liderliğini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva 14 Ocak'ta İstanbul'da hayatını kaybetmişti. İstanbul doğumlu olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Haleva'nın vefatını Türkiye Hahambaşlığı Vakfı, kurumun internet sitesinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Rav İsak Haleva için Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve Eski Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Haham yönetiminden yetkililer ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Haleva için Beyoğlu'ndaki Sinagog'ta yahudi din adamları tarafından dualar ve mezmurlar okundu. Din adamlarının okuduğu mezmurların ardından Türk Yahudi Toplumu Eş başkanı İsak İbrahimzadeh söz aldı ve Hahambaşı Haleva ile ilgili duygularını dile getirdi. Eş başkan ibrahimzadeh, "Bizlere iyiliği ve cömertliği öğretti. Işığıyla tüm çevremizi aydınlattı" diye konuştu. Öte yandan, törenin bitmesinin ardından Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenazesi defnedilmek üzere Beşiktaş Ulus'ta bulunan Sefarad Mezarlığı'na götürüldü.

"Onun fikir ve davranışları bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır"

Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kayıp sadece Türk Musevileri cemaatinin değil, bizlerin de ortak acısıdır. Sayın Haleva ömrünü iyilik, barış ve kardeşliğe adamış herkesin gönlünde yer edinmiş, kıymetli bir din adamıdır. Farkındalıklarımızı zenginlik olarak gören tavrı, kardeşlik ve dürüstlük çizgisinde yükselen bir toplum için çok önemlidir. Hahambaşı Haleva sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlararası köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımı ülkemizin toplum ve birlik anlayışıyla örtüşüyor. Kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama hakkının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Rav İsak Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikir ve davranışları sadece Musevi cemaatinin değil, bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Ailelerine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
img

Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.