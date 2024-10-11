Günyüzü İlçe Müftüsü'nden Emekli Din Görevlilerine Vefa Ziyareti
Günyüzü İlçe Müftüsü Muzaffer Arslan, emekli din görevlileri Kemal Uğurhan ve Mustafa Şen'i ziyaret ederek onlara vefa borcunu ödemek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Günyüzü İlçe Müftüsü Muzaffer Arslan, emekli din görevlilerini ziyaret etti.
Müftü Arslan, Günyüzü İlçesinde ve mahallelerinde imamlıktan emekli, Kemal Uğurhan ve Mustafa Şen' i ziyaret etti. Arslan "Yıllarca Günyüzü İlçemize hizmet eden emekli imamlarımıza vefa ziyaretinde bulunduk. Emekli imamda desek onlar bizim büyüklerimiz. Allah Kemal ve Mustafa amcamıza hayırlı ömür versin" dedi. - ESKİŞEHİR