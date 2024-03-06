Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dinar'da Göreve Yeni Başlayan Personeli Ziyaret Etti

Güncelleme:

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dinar'da gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde göreve yeni başlayan personelle bir araya gelerek sarık cübbe giydirdi. İmamoğlu, Dinar İlçe Müftüsü, Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı ve okul müdürlerini ziyaret ettikten sonra öğle namazı öncesi Dinar Ulu Camii'nde vaaz verdi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Dinar'da gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde göreve yeni başlayan personelle bir araya gelerek sarık cübbe giydirdi.

Müftü İmamoğlu'nun Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nu ardından Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz'ı ziyaret etti. Daha sonra Nene Hatun 4-6 yaş Kuran Kursunu, Gençlik Merkezi 4-6 yaş Kuran Kursunu, Santral Erkek Kuran Kursunu, Şehit Şükrü Bayrakçı Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ve Müdürü Mehmet Çetin'i ziyaret etti. Müftülük personel toplantısına katılıp, göreve yeni başlayan personele sarık cübbe giydirdi ve başarılı personele belgelerini takdim etti. Öğle namazı öncesi Dinar Ulu Camii'nde vaaz verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmamoğlu Müftü Yerel Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi? Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! 2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER? Bu yıl resmi tatil kaç gün, ne kadar tatil yapılacak? Ferdi Zeyrek kimdir? Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi! Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı?
title