Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dinar'da Göreve Yeni Başlayan Personeli Ziyaret Etti

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Dinar'da gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde göreve yeni başlayan personelle bir araya gelerek sarık cübbe giydirdi.

Müftü İmamoğlu'nun Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nu ardından Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz'ı ziyaret etti. Daha sonra Nene Hatun 4-6 yaş Kuran Kursunu, Gençlik Merkezi 4-6 yaş Kuran Kursunu, Santral Erkek Kuran Kursunu, Şehit Şükrü Bayrakçı Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ve Müdürü Mehmet Çetin'i ziyaret etti. Müftülük personel toplantısına katılıp, göreve yeni başlayan personele sarık cübbe giydirdi ve başarılı personele belgelerini takdim etti. Öğle namazı öncesi Dinar Ulu Camii'nde vaaz verdi. - AFYONKARAHİSAR