Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gökçeada Kaymakamı Acar, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada Kaymakamı Acar, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek günlerini kutladı. Acar, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki güçlü bağ ve yerel hizmetlerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlar Günü programında muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Osman Acar, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu ifade ederek, muhtarların yerel yönetim anlayışının ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasının vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Muhtarları, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüğünü belirten Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'ya hizmet yolunda ortak akıl, istişare ve güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Osman Acar, programda yaptığı değerlendirmede: "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağlardan biri ve sahadaki en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Köylerimizin, mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip ediyor, çözüm için birlikte gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, gönül gönüle, hep birlikte Gökçeada'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Kaymakam Osman Acar, özverili hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek görevlerinde sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var

Belediyeye şafak operasyonu! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

“Bir Başkadır”ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı

Dünya devi ligdeki ilk galibiyetini 7. maçında aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Fransa'da protestocular Lacoste mağazalarını talan etti

Durmuyorlar! Camları paramparça edip mağazalara daldılar
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın