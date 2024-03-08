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Gaziantep'te Sedef Kakma Sanatının Tek Kadın Ustası: Nurgül Türkmen

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Gaziantep'te erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan Nurgül Türkmen, mesleğinin inceliklerini ustalıkla sürdürüyor. Türkmen, tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep'te, erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan Nurgül Türkmen, kadın olarak karşılaştığı tüm zorluklara rağmen mesleğinin inceliklerini ustalıkla sürdürüyor.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olan sedef işçiliğini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam eden Nurgül Türkmen, alandaki azimli kadınlara umut oluyor. Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 46 yaşındaki Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor.

"Sen en fazla 3 ay çalışırsın dediler 12 yıldır devam ediyorum"

Mesleğe ilk başladığında yaşadığı tüm sorunlara rağmen pes etmediğini belirten Türkmen, "Ben sedefçilik mesleğini eşimden öğrendim. Daha sonra Bakırcılar ve Sedefçiler Oda Başkanlığında eğitim aldım. Tabii bu mesleği öğrenmek için 5 aylık eğitim yeterli değil. Yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Ben sadece işlemesini öğrendim. Eşimin yardımıyla bu mesleğe olan ilgim daha da arttı. Eşim en büyük destekçim. Ben ilk bu mesleğe başladığımda burada kadın pazarlamacı yoktu. O yüzden ilk zamanlar çok zorluklarla karşılaştım. Bir kadın olarak gerçekten bu kadar erkeğin arasında tutunup kalmak çok zor. Mesleğe ilk başladığımda çevredeki insanlar 3 ay sonra yorulup bırakacağımı söylediler. Fakat ben meslekte 12. yılıma girdim" dedi.

"Şartlar ne olursa olsun kadın istedikten sonra her şeyi başarır"

Kadınların her işi yapabileceğini anlatan Türkmen, "Çok zorluk yaşadım iş hayatımda ama asla pes etmedim. Kadın olduğum için zorluklar çektim. Kadın arkadaşlarımıza söylüyorum. Şartlar ne olursa olsun kadın istedikten sonra her şeyi başarır. Ben bunu yapabildiysem her kadınında yapabileceğine inanıyorum. Ben esnaflığı bilmiyordum. İlk başladığımda ben nereye düştüm diye düşündüm. Sonrasında kendimi motive ettim. Başaracağıma önce kendimi inandırdım. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir. Kadınlar her zaman her meslek kolunda güçlüdür. ve kadınlar çok güçlüdürler. Bende kendimi çevremdeki herkese kanıtlamaya çalıştım. Özellikle yapamazsın diyen insanlara başardığımı gösterdim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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