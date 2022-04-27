ESOGÜ TÖMER'den yabancı uyruklu öğrencilere iftar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tömer), Türkçe hazırlık eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilere iftar yemeği verdi.

ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Şahin'in ev sahipliğinde, Türkçe hazırlık eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler için iftar programı gerçekleştirildi. Düzenlenen iftar yemeğine; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Uğurlu, TÖMER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Medine Sivri, Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, TÖMER yöneticileri, akademik ve idari personeli ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcisi de katıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel