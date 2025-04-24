Eskişehir'deki Yarım Kalan Cami İnşaatı 10 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor

Eskişehir'de yaklaşık 10 yıl önce yapımı başladığı iddia edilen ve hala inşaatı tamamlanmayan cami dikkat çekiyor.

Büyükdere Mahallesi Ali Osman Sokak üzerinde yapımı yarım kalan bir cami göze çarptı. Bahse konu caminin bahçesinin oldukça bakımsız kaldığı görülürken, çevre esnafı inşaatın 10 yıl önce başladığını ve o günden bu yana tamamlanmadığını öne sürdü. Yakın çevrede başka cami olmaması nedeniyle inşaatın tamamlanmasını bekleyen mahalle sakinleri, caminin yapımı tamamlanmayacaksa yerine başka bir şey yapılabileceğini söyledi.

"Cami yıllardır sürünüp duruyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çevre esnafı Ali Erseçen, "Cami yıllardır sürünüp duruyor. Burada bir yapıyorlar, bir yapmıyorlar; bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Cami hocaları, imamları sağdan soldan para toplayıp duruyor. Yani 10 senedir böyle, 1 senedir de adam akıllı çalışma yok. Kim yapıyor, onu da bilmiyorum" dedi.

"Bu civarda yakın cami yok, hizmete açılsa iyi olur"

Bir başka çevre sakini olan Gülşah Taşkaya ise, "Arada bir geliyorlar, bakıyorlar, birkaç düzenleme yapıp gidiyorlar. Uzun zamandır o şekilde duruyor. Onun müteahhidinde bir sıkıntı var galiba, başka açıklaması olamaz. Yani bayağıdır o şekilde duruyor. Camiyi bitirmiş olsalardı çok güzel olurdu. Bu civarda yakın cami yok, en azından hizmete açılırdı. Yapılmayacaksa da yıkılsın, yerine başka bir şey yapılsın" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR