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Eskişehir'de Hastane Afet Planı Tatbikatları Başarıyla Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Hastane Afet Planı Tatbikatları Başarıyla Gerçekleştirildi
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Eskişehir Mihalıççık ve Günyüzü'de 'Hastane Afet Planı' çerçevesinde düzenlenen tatbikatlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandı.

Eskişehir Mihalıççık ve Günyüzü'de ' Hastane Afet Planı" kapsamında düzenlenen afet tatbikatları başarıyla tamamlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Mihalıççık ve Günyüzü İlçe Devlet Hastaneleri'nde tatbikatlar düzenlendi. Mihalıççık Devlet Hastanesi önünde başlayan etkinlik, masabaşı ve saha uygulamalarıyla gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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