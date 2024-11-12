Eskişehir'de Doğalgaz Borusunun Kırılması Paniğe Neden Oldu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi çevrede paniğe neden oldu.

İlçede doğalgaz çalışmaları sürdüğü esnada, kepçenin yanlış müdahalesi sonrasında kırılan borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. Gazın yayılması sonrasında vatandaşlar arasında panik yaşandı. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında sızan gaz kapatıldı. Gaz kokusunun dağılması sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes alırken, ekipler çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - ESKİŞEHİR