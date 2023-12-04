Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Hakk'a Yürüdü

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İlmi, hilmi, ihlas ve samimiyetiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş, Peygamber ahlakını hayatının her alanında tavizsiz yaşamaya çalışan, nesillerimize örnek göstereceğimiz güzel insan, önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızdan muhterem Lütfi Doğan hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."