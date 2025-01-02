Esad'ın ölüm saçtığı uçaklar görüntülendi

Suriye'de Hama Askeri Hava Üssü'nde Esad rejiminin yıllarca insanlara bomba yağdırdığı savaş uçakları görüntülendi.

BOMBA YÜKLÜ ŞEKİLDE BEKLİYORLAR

Beşar Esad'ın yıllarca halkına bomba yağdırmak için kullandığı Hama Askeri Hava Üssü'nde rejimden geriye onlarca savaş uçağı ve helikopter kaldı. Çatışmaların yaşandığı günlerde saldırıya hazırlanan ve bomba yüklenen savaş uçakları, hangarlarda bomba yüklü şekilde bekliyor. Yeni yönetime bağlı askerler hava üssündeki savaş uçaklarının güvenliğini sağlıyor.

ESAD'IN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANINA AİT HELİKOPTER DE ORADA

Muhalif asker Muhammed Zekeriye Yakup yaptığı açıklamada, "Burası askeri havalimanı. Bu helikopter Esad'ın özel kuvvetler komutanı Süheyl El Hasan'ındı. Elhamdülillah fetih gerçekleşti. Önce Allah'ın yardımıyla çok şükür tüm Suriye'yi kurtardık. Mücahid kardeşlerimizle birlikte tüm bölgelere hakimiyet sağladık" dedi.

100'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER

Muhalif asker Semih de yaptığı açıklamada, havaalanında çok sayıda savaş uçağı ve helikopter olduğunu belirterek, "Burada 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor. Çoğu uçaklar bomba yüklü şekilde insanları öldürmeye hazırdı. Hama Askeri Hava Üssü'nden insanlara saldırıyorlardı" şeklinde konuştu.