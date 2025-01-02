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Esad'ın ölüm saçtığı uçaklar görüntülendi

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Suriye'de Hama Askeri Hava Üssü'nde, Beşar Esad'ın yıllarca halkına bomba yağdırdığı savaş uçakları ve helikopterler görüntülendi. Muhalif askerlerin açıklamalarına göre üste bomba yüklü 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor.

Suriye'de Hama Askeri Hava Üssü'nde Esad rejiminin yıllarca insanlara bomba yağdırdığı savaş uçakları görüntülendi.

BOMBA YÜKLÜ ŞEKİLDE BEKLİYORLAR

Beşar Esad'ın yıllarca halkına bomba yağdırmak için kullandığı Hama Askeri Hava Üssü'nde rejimden geriye onlarca savaş uçağı ve helikopter kaldı. Çatışmaların yaşandığı günlerde saldırıya hazırlanan ve bomba yüklenen savaş uçakları, hangarlarda bomba yüklü şekilde bekliyor. Yeni yönetime bağlı askerler hava üssündeki savaş uçaklarının güvenliğini sağlıyor.

Esad Rejiminin Bombaları Hama Üssünde Bekliyor

ESAD'IN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANINA AİT HELİKOPTER DE ORADA

Muhalif asker Muhammed Zekeriye Yakup yaptığı açıklamada, "Burası askeri havalimanı. Bu helikopter Esad'ın özel kuvvetler komutanı Süheyl El Hasan'ındı. Elhamdülillah fetih gerçekleşti. Önce Allah'ın yardımıyla çok şükür tüm Suriye'yi kurtardık. Mücahid kardeşlerimizle birlikte tüm bölgelere hakimiyet sağladık" dedi.

Esad Rejiminin Bombaları Hama Üssünde Bekliyor

100'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER

Muhalif asker Semih de yaptığı açıklamada, havaalanında çok sayıda savaş uçağı ve helikopter olduğunu belirterek, "Burada 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor. Çoğu uçaklar bomba yüklü şekilde insanları öldürmeye hazırdı. Hama Askeri Hava Üssü'nden insanlara saldırıyorlardı" şeklinde konuştu.

Esad'ın ölüm saçtığı uçaklar görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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